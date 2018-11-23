صينية تحرق والدتها لرفضها الزواج من حبيبها

أقدمت فتاة صينية تُدعى "لي" على حرق والدتها، بعدما رفضت أن ترتبط بحبيبها.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام صينية، اشترت الفتاة دلوا من الطلاء، وعقب المشاجرة مع والدتها سكبت الطلاء على رأسها وأشعلت فيه النيران، الأمر الذي أصاب الأم صاحبة الـ49 عامًا، بجروح كبيرة أدت لوفاتها.

من جانبها أكدت الفتاة، خلال محاكمتها أنها قامت بشراء 3 زجاجات من الطلاء من أحد المتاجر الصغيرة، وسكبتها جميعا في دلو، وعندما تشاجرت مع والدتها قامت بسكبه على شعر والدتها وإشعال النار بها.

متابعة: "ركضت إلى خارج الغرفة، لطلب المساعدة بعدما شاهدت أمي تشتعل بالفعل، ولكن دون جدوى".

وتواجه الفتاة عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، حسبما قضت محكمة شمال شرق الصين عليها، بعدما أقدمت على محاولة قتل والدتها عمدًا.

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