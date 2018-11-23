كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - حماية المستهلك يحذركم من نصب البلاك فرايداي.. التخفيضات وهمية والبضاعه مغشوشة

حذر اللواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العروض ‏الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى " البلاك فرايدي"، مطالبهم بالتأكد من سعر المنتجات ‏قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات ‏بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط أي ‏شخص يحاول التلاعب فى الأسعار أو جودة المنتجات.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة التحريات بالجهاز ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل ‏التجارية الكبرى، بالعديد من المناطق، للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة وأنها نفس ‏الأسعار الحقيقية التى تطرح لجموع المستهلكين، وأيضا التأكد من عدم قيام البعض برفع أسعار ‏المنتجات عن السعر الحقيقي ثم يقوم بعمل خصم عن المعلن عنه، بهدف خداع المستهلك ‏وتضليله للإقبال على شراء المنتجات بعروض وهمية، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى ‏المتلاعبين، وسيتم تحرير محاضر ضد أي شخص يقوم بعمل عروض وهمية وإحالتها إلى ‏النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏

وأوضح " عبد المعطى" أن البعض يحاول انتهاج وسيلة تسمى "البلاك فرايدي " كأداة تسويقية ‏تلجأ إليها بعض الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد ‏انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني مطالبا جموع ‏المستهلكين بضرورة توخى الحذر من العروض والتأكد من الأسعار قبل وبعد العروض ‏والإبلاغ عن أية شكاوى او معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، ‏والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب ‏‏01281661880 " المواطن رقيب " أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على موقع ‏WWW.cpa.gov.eg‏ أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر على موقع التواصل ‏الاجتماعي فيس بوك أو من خلال تطبيق المحمول (حماية المستهلك).‏