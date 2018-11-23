كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - محافظ الأقصر يشارك فى حفل توزيع جوائز بطولة الديواثلون

الأقصر – شيرين طلعت

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ فى حفل توزيع جوائز بطولة الديواثلون بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون ، ومارى سول رئيسة الأتحاد الدولى للترايثلون.

والبطولة أقيمت صباح اليوم الجمعة ، وتتضمن مسابقات الجرى والدراجات " 5 كيلو متر من الجرى ثم 20 كيلو متر ركوب عجل ثم 2.5كيلو متر جرى مرة أخرى"، وخط سير السباق يبدأ من ميدان أبو الحجاج والأستمرار بالسير اتجاة ميدان مرحبا يسارا فى اتجاة ميدان الأيبروتول ثم السير فى شارع خالد أبن الوليد باتجاة ميدان السلام يسارا والأستمرار بالسير حتى مبنى الأبنية التعليمية ثم العودة من نفس الأتجاة.

والبطولة بمشاركة ما يقرب من 400 لاعب و لاعبة فى مختلف الفئات العمرية بدءاً من 10 سنوات ، يمثلون 44 دولة من مصر والدول العربية والأفريقية .

ومحافظة الأقصر تستضيف فعاليات البطولة العربية والأفريقية للديواثلون، التى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون (الثلاثى)، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، ويقام على هامش البطولة عدداً من الاجتماعات الهامة ، أهمها اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للترايثلون، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى، وأيضاً الاتحاد الأفريقى، واجتماع الجمعية العمومية للدول الناطقة بالفرنسية ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الاتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة.

ومن جانبها شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بنحو 40 متطوع فى التنظيم والتحكيم والمراقبة ، كما شارك 5 لاعبين يمثلون الأقصر فى البطولة من مركز شباب البعيرات .

وعلى هامش البطولة قام اللواء أحمد ناصر رئيس الأتحاد الدولى بتكريم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لجهودة فى دعم البطولة وحسن ضيافة الأقصر.

وجائت النتيجة كالتالى النخبة ذكور كأس افريقيا المركز الأول موسى كاريش بحرين ، والثانى محمد عيسى عبد الله يوسف بحرين، والثالث محمد خالد مصر.

النخبة ذكور كأس العرب المركز الأول موسى كاريش بحرين ، والثانى محمد عيسى عبد الله يوسف بحرين، والثالث محمد خالد مصر.

النخبة ذكور محلى المركز الأول محمد خالد مصر،المركز الثانى محمد طارق .

وحصدت مصر الثلاث مراكز الأولى فى كأس النخبة النسائي أفريقيا الأولى فاطمة هجرس مصر، يليها ميرنا عاطف ، ثم نيرة محمد.

النخبة النسائي العربي فاطمة هاجرس ، فاطمة هاجرس ،ميرنا عاطف .

النخبة النسائي الوطني فاطمة هاجرس مصر،وميرنا عاطف مصر.

كأس افريقيا تحت 23 سنة المركز الأول محمد ياسر مصر، والثانى عبد الله جابر مصر، والمركز الثالث احمد حسن مصر.

وفاز بكأس العرب تحت 23 سنة محمد ياسر مصر فى المركز الأول ، يلية شهاب جابر من العراق، وفى المركز الثالث عبد الله جابر مصر.

وفى منافسات تحت سن 23 سنة ذكور محلى الأول محمد ياسر مصر، والثانى عبد الله جابر مصر، والثالث احمد حسن مصرى.

وفاز بكأس افريقيا للسيدات تحت 23 سنة المركز الأول بسمة السلامونى مصر، والثانى مرام ياسر مصر

وبكأس تحت23 سنة للمرأة العربية فازت بسمة السلامونى مصر، والثانى مرام ياسر مصر.

وكأس المرأة تحت 23 سنة محلى المركز الأول بسمة السلامونى ، والثانى مرام ياسر ، والثالث ندى حسن.

كأس افريقيا ذكور صغار فاز بالمركز الأول من تونس محمد عزيز ، والثانى سيف الدين سليمي تونس ، والثالث محمد عزيز يوسف تونس

ذكور عرب صغار فاز محمد عزيز ، والثانى سيف الدين سليمي تونس ، والثالث محمد عزيز يوسف تونس

وفى منافسات الشباب الذكور محلى مصر فاز محمود حسين ، والثانى عمر مهدي ، والثالث عبد الله خالد .

وفاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات سيرين فطوم تونس، وفى المركز الثانى جنة محمد مصر ، والمركز الثالث سمانتا شريف مصر.

وفى مسابقات المرأة الشابة العربية سيرين فطوم تونس، وفى المركز الثانى جنة محمد مصر ، والمركز الثالث سمانتا شريف مصر.

وفاز فى مسابقة المرأة صغار مصر المركز الأول جنة محمد ، سامانتا شريف.

وفاز بكأس أفريقيا للشباب الذكور المركز الأول ياسين برادعي من تونس ، والمركز الثانى يوسف بامجام تونس ، المركز الثالث خالد سيد غريب مصر.

وفاز بكأس العرب الشباب الذكور الأول ياسين برادعي من تونس ، والمركز الثانى يوسف بامجام تونس ، المركز الثالث خالد سيد غريب مصر.

وحصد فى كأس المحلي الشباب الذكور المركز الأول عبد الرضا شريف، يلية محمد أيمن مصر، والثالث عمر احمد نبيل .

وفاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أناث المركز الأول هايدي تيمور مصر ، والثانى يارا محمد مصر، والثالث زينب صدقي مصر.

وكأس الشباب للمرأة العربية الأول هايدي تيمور مصر ، والثانى يارا محمد مصر، والثالث زينب صدقي مصر.

وكأس الشباب المرأة المحلى الأول هايدي تيمور مصر ، والثانى يارا محمد مصر، والثالث زينب صدقي مصر.

وكأس أفريقيا الذكور سن 10 سنوات حصدت مصر الثلاث مراكز الأولى على التوالى عصام عبد اللطيف ، وأيمن احمد محمد ، وعمر حسين .

وكأس سن 10 سنوات ذكور عرب حصدت مصر الثلاث مراكز الأولى على التوالى عصام عبد اللطيف ، وأيمن احمد محمد ، وعمر حسين .

وكأس 10 سنوات ذكور محلى حصدت مصر الثلاث مراكز الأولى على التوالى عصام عبد اللطيف ، وأيمن احمد محمد ، وعمر حسين .

وفاز بكأس أفريقيا للفتاة سن 10 سنوات المركز الأول سما مصطفى مصر، والثانى هالة حسام حسبو، والثالث جانا أشرف مصر.

وفاز بكأس سن 10 سنوات فتيات العرب المركز الأول سما مصطفى مصر، والثانى هالة حسام حسبو، والثالث جانا أشرف مصر.

