كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - كارتيرون لجمهور الأهلى " بحبكم " .. أمال لو بتكرههم كنت عملت ايه

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب النادي الأهلى من جماهير القلعة الحمراء مسامحته على الإخفاق فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاثية فضلا عن الوداع المخزى لكأس زايد للأندية الأبطال.

وكتب كارتيرون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" أعزائي المشجعين ، أصدقائي ، من الصعب بالنسبة لي الليلة ان أقول لكم كم أنا أحبكم ، من أعماق قلبي ، لقد كنت أعيش حلما ، اغفرو لي لعدم الحصول علي الكأس ، وأتمني لكم كل خير ".

كان مجلس إدارة النادي الأهلي،أقال كارتيرون، عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد كما أشار الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ـإلى أن مجلس إدارته كلف سيد عبد الحفيظ بأعمال مدير الكرة، ومحمد يوسف كمدير فني مؤقت للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.