كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - كفر الشيخ تتعرض لأمطار رعدية غزيرة - الشوارع تتحول لبرك مياه وانقطاع الكهرباء

ضربت الأمطار الغزيرة مدن وقرى محافظة كفرالشيخ المختلفة، مساء اليوم الجمعة، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، مما أدى إلى إغراق الشوارع بمياه الأمطار، وتحول شوارع القرى إلى برك من المياه الراكدة والأوحال، وتسبب ذلك في إعاقة حركة سير المارة بالشوارع غير المرصوفة بالقرى.

كما أدى هطول الأمطار والرياح المصاحبة لها إلى انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق والقرى، لعدم استقرار الأحوال الجوية، وتوقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس والمزارع السمكية الخاصة بالرياض والبرلس والحامول وسيدي سالم، للحفاظ على حياة الصيادين والمراكب من الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، د. إسماعيل عبد الحميد طه، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية ورفع مياه الأمطار من الشوارع بالتعاون مع جهاز النظافة العامة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف أولا بأول، ومراقبة طرق المحافظة لمنع وقوع الحوادث والتدخل في الحالات الطارئة.

وعمل رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، على مدار اليوم لإزالة آثار الأمطار من الشوارع وعلى الطرق وأسفل الكباري والأنفاق، وتم متابعة الموقف بالمناطق الشمالية والقرى الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وذلك بعد ارتفاع الأمواج، وذلك لمنع غرق الأراضي لهذه القرى، وتم إعلان حالة الطوارئ على مستوى المحافظة

