كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - تامر حسنى يكشف تفاصيل شخصية سبايدر مان
كشف الفنان تامر حسني، عن شخصية سبايدر مان، الفيلم الإذاعي الذي يقوم ببطولته ، وذلك خلال حواره في برنامج " عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة الحياة.
قال الفنان تامر حسني أنه يحب شخصية سابيدر مان، مضيفًا " عند وقوفي أمام الميك، حسيت إني قريب من الشخصية وفيها مناطق قدرت أضيف فيها حاجة كممثل وعجبت المخرج وقالى انطلق وهي ليها روح وخفة دم حلوة".
وأضاف: " اأحداث الفيلم جميلة وليها هدف ورسالة مهمه لـلأطفال والفيلم مش بس يخاطب الاطفال والكبار كمان والرسالة هي أنه أزاي تساعد اللى بتحبهم يحققوا احلامهم.
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