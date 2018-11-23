كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - تامر حسنى يكشف تفاصيل شخصية سبايدر مان

كشف الفنان تامر حسني، عن شخصية سبايدر مان، الفيلم الإذاعي الذي يقوم ببطولته ، وذلك خلال حواره في برنامج " عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة الحياة.

قال الفنان تامر حسني أنه يحب شخصية سابيدر مان، مضيفًا " عند وقوفي أمام الميك، حسيت إني قريب من الشخصية وفيها مناطق قدرت أضيف فيها حاجة كممثل وعجبت المخرج وقالى انطلق وهي ليها روح وخفة دم حلوة".

وأضاف: " اأحداث الفيلم جميلة وليها هدف ورسالة مهمه لـلأطفال والفيلم مش بس يخاطب الاطفال والكبار كمان والرسالة هي أنه أزاي تساعد اللى بتحبهم يحققوا احلامهم.