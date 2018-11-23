كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - شاهد موقف صعب لـ ساندى حدث لها أثناء تصوير فيلم" عيش حياتك"
كشفت الفنانة ساندي، موقف صعب حدث لها أثناء تصوير فيلم" عيش حياتك" مع النجم سامح حسين، خلال حوارها في برنامج " عين" مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على فضائية الحياة.
تفاصيل مرض ساندي
وقالت الفنانة ساندي" أن هناك أحد المشاهد تتطلب أن يصعدوا إلى قمة جبل موسى، وبعد صعودها اكتشفت إصابة ساقها، وأنها مازالت تعاني حتى الان من بعض الآلام.
وأضافت:" أنها تعاني من إصابة بكيس مياه على الاحبال الصوتية وأنها تجري بعض التمرينات على صوتها وذلك بسبب المجهود والارهاق الشديد في الاحبال الصوتية "
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