كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:59 مساءً - غادة عبد الرازق تخرج اليوم من صمتها بصورة لها مع أحفادها .. اتفرج

أثارت النجمة غادة عبد الرزاق، الجدل خلال الفترة الماضية بعد هجومها على مجموعة إعلام المصريين، وخرجت اليوم من صماتها بصورة لها مع أحفادها ظهرت خلالها بإطلالة شبابية وكأن لم يحدث شيء.

هاجمت الممثلة غادة عبدالرازق مجموعة إعلام المصريين عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، قالت فيه: " ياجمهور انا بتحارب من مجموعة اسمها إعلام المصريين مش عايزنى اشتغل السنة دى فى الدراما".

وواصلت غادة عبدالرازق منشورها قائلة: "مش انا بس ناس كتير جدا فنانين وبيقولو هنعدكم فى البيت ولو عاجبكم" وبعد هجوم بعض الفنانين عليها قامت بمسح منشورها من على حسابها الشخصي بموقع " أنستجرام".

وحذفت غادة عبد الرازق عقب إثارة الجدل منشورها بشأن إعلام المصريين.