"إيمان" لمحكمة الأسرة: "جوزي بيخوني مع واحدة مخطوبة.. ولما فضحتها طردني"

عكفت على إضافة اللمسات الرومانسية لمنزل الزوجية، احتفالًا بمرور العام الأول على زواجها من الطبيب الشاب، فظلت جالسة منتظرة عودة زوجها، لكن شيئا لم تتوقع حدوثه، فالزوج الذي ظلت في انتظاره، أتى وعلامات الغضب محفورة بملامحه لم تدر حقيقة ما حدث، حاولت الحديث معه لكنها فوجئت بطردها من المنزل.

"فجأة لقيته بيقولي اطلعي برا، مكنتش فاهمة إيه السبب".. هكذا بدأت إيمان نصر، حديثها لـ"هن"، لتكتشف بعد ذلك أن وجود امرأة أخرى في حياة زوجها كان السبب وراء الطرد المفاجئ، حاولت الزوجة العشرينية صلاح الحال وتعديل الأمور، خاصة بعدما أدركت أنها أصبحت حاملا، لكن شيئا لم يتغير، بل ازدادت الوضع سوء، لذلك قررت رفع قضية طلاق للضرر من زوجها الطبيب.

روت الزوجة العشرينية معاناتها التي بدأت تتزايد علاماتها بعد طردها من المنزل للمرة الأولى، "روحت قعدت عند أهلي شهر ونص، وساعتها اكتشفت إني حامل"، لتفاجأ بعودة الزوج إليها مرة أخرى، مطالبًا بعودتها إلى منزل الزوجية، معترفًا بخيانته، "فعلا اعترفلي أنه اتعرف على واحدة تانية وحبها ودخل معها في علاقة غير شرعية، لكن طلب مني أني أسامحه" قررت الزوجة مسامحة زوجها على أمل ألا تتكرر الخيانة مرة أخرى.

ظلت الأمور بين الزوجين الشابين على ما يرام يتخللها بعض علامات الشك، لكن الزوجة لم تستطع إثبات ذلك، وقبل معاد الولادة بأسبوع أخبرها الزوج بأنه سوف يسافر مع أصدقائه للعطلة الصيفية، وافقت الزوجة العشرينية لكن شيء ما ظل يراودها، حتى وضعت طفلتها، "لما ولدت كلمته يرجع عشان نعمل السبوع بتاع بنتنا قالي اعمليه أنا مش جاي".

حاولت الزوجة البحث في الأمر، حتى اكتشفت أنه لم يسافر مع أصدقائه كما أخبرها، بل سافر مع الفتاة التي كان تعرف عليها، "فضل يخوني معها رغم أنها كانت مخطوبة".

شعور بالغضب ظل يتزايد مع الزوجة، حتى استطاعت الوصول إلى خطيب الفتاة التي كان يخونها معها زوجها فأخبرته الأمر، فتزايد عنف زوجها "رجع البيت وضربني وفضل حابسني في البيت لغاية ما والدي جه يخودني بالعافية".

من وقتها، ظلت الزوجة في منزل أهلها وحينما طلبت الطلاق من زوجها "قالي مش هطلقك والبنت دي هعتبر نفسي مخلفتهاش وربيها من غير أب اعتبريني مت"، فأقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر "دخله أكتر من 20 ألف جنيه، ومش راضي يطلقني".

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