رواد "فيسبوك" عن فستان لبلبة في مهرجان القاهرة: "قديم واتجدد"

تألقت الفنانة الكبيرة لبلبة بفستان طويل من قشر السمك، بلوني الأسود والأبيض، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، الذي انطلق مساء الثلاثاء الماضي، من دار الأوبرا.

وحاز الفستان على إعجاب الكثير من جمهورها، خاصة أنه أظهرها بشكل مميز.

واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للفنانة، خلال حضورها إحدى المهرجانات زعموا أنه كان في عام 2014، والتي ظهرت من خلاله مرتدية نفس الفستان المذكور أعلاه، ولكنه كان متوسط الطول، كما أنها ارتدت حينها جاكيت من نفس الخامة.

وعلق البعض أن ما حدث هو "شطارة" من الفنانة، لقدرتها على تجديد الفستان وارتدائه مرة أخرى عقب مرور 4 سنوات.

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