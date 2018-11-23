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تألقت الفنانة الكبيرة لبلبة بفستان طويل من قشر السمك، بلوني الأسود والأبيض، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، الذي انطلق مساء الثلاثاء الماضي، من دار الأوبرا.
وحاز الفستان على إعجاب الكثير من جمهورها، خاصة أنه أظهرها بشكل مميز.
واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للفنانة، خلال حضورها إحدى المهرجانات زعموا أنه كان في عام 2014، والتي ظهرت من خلاله مرتدية نفس الفستان المذكور أعلاه، ولكنه كان متوسط الطول، كما أنها ارتدت حينها جاكيت من نفس الخامة.
وعلق البعض أن ما حدث هو "شطارة" من الفنانة، لقدرتها على تجديد الفستان وارتدائه مرة أخرى عقب مرور 4 سنوات.
شكرا لقرائتكم خبر عن رواد "فيسبوك" عن فستان لبلبة في مهرجان القاهرة: "قديم واتجدد" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .