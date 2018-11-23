منى أحمد توضح الإيجابيات والسلبيات بين الأبراج  

هناك الكثير من الأشخاص يهتمون بعالم وأسرار الأبراج، من حيث معرفة حظك اليوم، وأبرز المرو المتعلقة بمستقبلهم كما يظنون.

وكشفت خبيرة الأبراج، منى أحمد، في حديث خاص لـ " لايف ستايل" عن غرائب الأبراج، حيث قالت:

الحمل

قالت إن هذا البرج مخلوق جدًا عدواني عندما تعامله بدونية أو تهميش أحذر كل الحذر فأنت عندها تتجاوز حدود الخطر وستضر نفسك كلاميًا وتصل إلى الضرب منه فلا تحاول التلاعب معه.

الثور

وأضافت هذا البرج أن يأمل منك أن تفهمه وتشعر به دون أن يطلب منك ذلك فهو لا يعاتبك ويبقى صامتا ويتركك حتى تدرك ما يريده لكنه سينفجر مؤخرا أن استمريت بتجاهلك ولم تحس به وسيكون كلامه جارحًا.

الجوزاء

وأكدت أن الجوزاء يتبع أساليب ذكية جدا ليبقى دائما في المقدمة فهو يستطيع أن يجعل الجميع يقومون بما يريد من دون أن يجعلهم يشعرون بذلك ويعرف كيف يسير الأمور لصالحه غالبًا.

السرطان

وتابعت أن لهذا البرج مزاجية شديدة في الحب فهو من الممكن أن يحبك اليوم ويكرهك غد ويعود ليحبك بعد غد وحتى لو كان هذا الحب بينه وبين نفسه يعيش حبك كاملا من دون أن يشعرك حتى.

الأسد

بينما رأت أن هذا البرج ثقته الهائلة في نفسه تجده يرى نفسه عظيما وجميلا ورائعا وذكيا والأفضل دائما حتى وإن كان في أسوأ حالاته فلا تحاول إقناعه بغير ذلك.

العذراء

وأشارت إلى أن هذا البرج يحتاج دائما بأن يشعر بالأمان المادي فهذا الشيء من الاساسيات ليكون مرتاحا مستقرا في حياته فعندها سيكون أكثر ايجابية وحبا وعطاءا ..

الميزان

وأوضحت أن برج الميزان يتقن هذا البرج التعامل مع الأشخاص وكأنه دكتور نفسي فهو يعمل على استفزازك ليحصل على ما يريد منك ومن ثم يعود ليرضيك وبهذا يستطيع أن يجعلك تثق به وبعدالته.

العقرب

بينما وصفت أن العقرب بانه الصامت الذكي يفعل ما يريد بهدوء دون أي يشعرك فهو إن أحبك بقي ذلك سرا بداخله حتى يتأكد من مشاعره وسيقوم بتحرياته عنك بمل تفاصيلك دون أن تشعر بذلك أبدا ..

القوس

وأكدت أن برج القوس عندما يفشل في علاقة عاطفية يعود لعلاقاته السابقة ليس تنازلا بل ليرضي نفسه وحتى لا يكون مكسورا وقد يبحث عن بعض العلاقات السطحية عندها ..

الجدي

بينما قالت إن برج الجدي: هو قوي كالأسد لكنه لا يحب التباهي بما يقوم به ولا يحب من يقوم بذلك هو يحب أن يسمع بعض الإطراء بالحدود الطبيعية دون زيادة أو تكلف على ما يقوم به.

الدلو

وبينت أن برج الدلو يؤمن بالصداقة أكثر من الحب ولا يجازف بالحب على حساب الصداقة فهو يرى ان الحب مؤقت أما الصداقة دائمة وهذا ما يجعله محل ثقة الكثير من الأصدقاء.

الحوت

واختتمت بأن برج الحوت يظهر نفسه ضعيفًا ويحاول أن يحصل على شفقتهم أحيانا لبعض الوقت لكنه أقوى مما يظهر بكثير حتى وان ذرف الدموع.