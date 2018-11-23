حتى تفقد الوزن سريعا.. هذه أكثر الرياضات الحارقة للدهون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق تصميم- مايكل عادل يرغب كثيرون منا في ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن والحصول على قوام مثالي، وقد يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" أو يمارسون أي رياضة يفضلونها دون تخطيط أو معرفة بأكثر الرياضات حرقا للدهون. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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