كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:41 مساءً - بالفيديو .. أغنيه جديده تجمع يارا والدوزي معا



نشرت الفنانة اللبنانية يارا أغنيتها الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب " ويشاركها الغناء الفنان المغربى "دوزى" الأغنية بعنوان "مليت "حيث اظهرت يارا فى الكليببلوكات طبيعية من حياتها اليومية. لقد ظهرت بفستان ذهبى قصير وقالت إنه جديد عليها ولم تعتمده سابقا الأغنية منكلمات "عبالقادر الدوزى ومحمود براهيل". وألحان الدى جى "يوسف ومحمود نوبال وأمين دوكالي، توزيع الDJ يوسف والكليب من إخراج جيل الغبري. الفيديو كان فى أجواء عفوية ومرحة ملحوظة أثناء تسجيل الأغنية أو تصوير الفيديو كليب.



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