كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:41 مساءً - بهذه الأغنيه .. هنأت أصاله الشعب اللبناني بمناسبه عيد الاستقلال ..فيديو



حرصت المطربة السورية أصالة نصري، علي تهنئة الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال في لفتة رقيقة منها، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت صورة متحركة لأصالة بالفيديو وبالخلفية العلماللبناني يرفرف في الهواء وقامت فيه بغناء الأغنية الشهيرة للفنان وديع الصافي "لبنان ياقطعة سما", وعلقت أسفل الفيديو قائلة: "سيبقي توأمي لبنان". يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أغنية دينية بعنوان "المصطفي" عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بمناسبة المولد النبوي الشريف, كلمات مصطفي حسن، ألحان سامح كريم، وتوزيع أشرف البرنس.



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