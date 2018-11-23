كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:41 مساءً - منتدي الأعمال المصري اللبناني : ثلاثون عاما من الضرب علي قفا المصريين

هذا المنتدي تنظمه مجلة وإعلانية تسمي الإستثمار والإعمال ، يرأسمها واحد لبناني من أصدقاء أحمد الوكيل ورفيق عمره خالد حنفي وزير التموين السابق في مصر ، ورئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية .. ( حاجة فخمة جدا ) لكنها لم تقدم شيئا لأي مواطن عربي منذ خمسون عاما حتي الآن .. مجرد مكاتب للمنجهة والتشهيلات لأصحاب النفوذ والمصالح ومن بينهم أحمد الوكيل وصالح كامل ورفاقهما ..

ويشاركهما في اللعبة منذ فترة فتح الله فوزي صاحب شركة مينا للإستثمار العقاري والسياحي .. مؤسس جمعية الأعمال المصرية اللبنانية ، التي لم تكشف منذ تأسيسها عن أية أماره بأنها مفيدة للسوق المصري ، وإن كانت مفيدة جدا لصاحبها التي أصبح مليادرا من العدم ..

صاحب المجلة يأتي الي مصر ، ويجمع رزمة من الإعلانات تمكن المجلة من الصدور لمدة عام أو أكثر ، حسب سخاء الإعلانات ..

وتغطي أيضا مؤتمر للمنظرة والكاميرات والفسحة والتصريحات العنترية .. وخلاص ..

وزيرة الإستثمار لم تتنبه الي كل هذه المعطيات ، وتوجهت الي لبنان ، شوية كتير للمنظرة والإداء بتصريحات ، حول جلب المستثمرين ، وشوية كتير للتسوق خاصة وأن الشتاء علي الأبواب ..

أما الحديث عن المستثمرين الذين حضرو المنتدي ، فإني إتحدث في المقابل عن شركات العلاقات العامة التي تستأجر ناس شيك وتلبسهم مستثمر … فاكرين فيلم لابس مزيكا ..

الطريف إن الأهرام قالت : حضر المنتدي ٢٠٠ رجل أعمال ، بينما قالت المصري اليوم ٣٠٠ رجل أعمال ( لابسين مزيكا ) ..

ياخسارة يابلد ..

سأنقل تصريحا واحدا أدلت به الوزيرة ، يتناقض تماما مع ماصرحت به أمام مجلس النواب أمس ..

« كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية » .

وأقسم بالله : أن مجلس النواب سأل الوزيرة أمس : أين الخريطة الإستثمارية ..

قالت الوزيرة : سوف تكون جاهزة قريبا .. .

أما فتح الله فوزي فقد أطلق تصريحا من طراز المزاج العالي اللبناني : ان طموحاتنا أن نصل خلال السنوات المقبلة بإجمالى الاستثمارات اللبنانية فى مصر إلى 5 مليارات دولار، وأن نرى نتائج ايجابية فى التعامل التجارى بين رجال الأعمال فى البلدين، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، ولكن فى فتح آفاق جديدة خاصة فى أسواق إفريقيا. علماء أن تصرحيات الوزيرة تقول إن إجمالي الإستثمارات اللبنانية ٦٧٠ مليون دولار ..