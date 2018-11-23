كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 07:41 مساءً - أسرة الشهيد ساطع النعماني فى ضيافة أسامة كمال بمساء DMC



معتز عوض يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساءDMC، أسرة الشهيد ساطع النعماني لتكشف التفاصيل الكاملة فى حياة بطل الشرطة وما هو المختلف فى شخصية ساطع النعماني. وفي الفقرة الثانية يفتح كمال ملف التقاوى الزراعية ولماذا ندفع مليار دولار سنويا ومن يقف فى طريق تصنيع التقاوى محليا ويناقش النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والدكتور عبد الحميد شحاته الاستاذ بمركز البحوث الزراعية وكيف نستطيع تلبية احتياجات السوق المحلى من التقاوى الزراعية.

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