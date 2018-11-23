سما المصري تسخر من وزنها الزائد: "عجلة وفِشلة"

نشرت الراقصة سما المصري صورة جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "المصري" مستلقية على "سريرها"، ومعلقة: "قومي يا عجلة إلعبي رياضة خليكي تخسي يا فشلة".
وكانت الفنانة الاستعراضية، توجهت إلى دار الأوبر المصرية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث انعقاد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، برئاسة المنتج محمد حفظي، مرتدية ملابس فرعونية.
وأظهرت "المصري" دعوة الحضور، والتقط عدد من الحاضرين، بعض الصور التذكارية معها، داخل بهو المسرح الكبير بدار الأوبرا.
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