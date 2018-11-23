السبسي يصدق رسميًا على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

صدق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا رسمي، أفاد بأن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".

وحسبما ذكرت صحيفة "الخبر" أكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

يذكر إن بهذا الإقرار، يكون الرئيس التونسي قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة، في ديسمبر2014، وفقًا لما ذكرته "سبوتنيك".

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