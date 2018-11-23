المطحونون في الـ"black Friday".. عاملون يواجهون صعوبات اليوم بالقهوة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

وجه آخر لـ"black Friday"، غير ما يتبادر في ذهننا من تخفيضات وعروض وخصومات وحركة إقبال وشراء، هم البائعون والعاملون في المحلات الذين يبدأون في التحضيرات المسبقة لهذا اليوم، من عرض المنتجات بصورة منمقة تساعد المتسوقين على الشراء نهاية بآخر مهمة في آخر اليوم، وهي إعادة ترتيب ما تبقى من المنتجات كما كانت.

وتحدث عدد من البائعين، في أحد المولات الكبيرة بالتجمع الخامس، عن مدى تعبهم في هذا اليوم لـ"مصراوي"، واستنكارهم لسلوكيات وتصرفات بعض الزبائن.

"دول مش بشر دول فضائيين".. هكذا يسخر أحمد، بائع بمحل ماركات الملابس الشهيرة، من فوضى المقبلين على الشراء وتركهم الملابس على الأرض، وعن كيفية ترتيب الملابس من جديد بعد هذا اليوم قال، "اليوم هيخلص الساعة 11 والمحلات كلها أبوابها بتنزل بس أحنا مش بنمشي غير وكل حاجة في مكانها ومترتبة".

أما عن سالي، العاملة في محل شهير لمستحضرات التجميل والعطور تقول: "عندنا تعليمات أننا ناخد بالنا كويس قوي من البضاعة، ومافيش حاجة تتسرق وسط الزحام، لذلك أنا شاربه 4 قهوة علشان عيني تقدر تشوف كل حاجة كويس".

وتطلق المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

ولكن سارة، البائعة أيضًا في أحد محلات الملابس الداخلية، قالت: "أكثر حاجة بتضايقني في اليوم ده الاستهتار بتاع الناس، وضغط الشغل وأني لازم بعد كل ما حد يجرب حاجة ومتعجبهوش أخدها وأرجعها تاني للعرض علشان تكون فرصة لحد تاني يشتريها".

"ده اليوم اللي بندم فيه إني أشتغلت فيه sale"، هكذا وصف محمد البائع في محل ماركة ملابس رياضية، وعبّر فيه عن كمية الضغط في هذا اليوم، وكم التعليمات التي توجها الإدارة له، والتي تكون متعلقة في الحفاظ على البضاعة المعروضة والحرص على معاملة الزبائن بالطريقة المناسبة، والتي تليق بسمعة المكان، فالجمع بين تلك المتطلبات مع الازدحام أمر مرهق للغاية".

أما عن محسن، أحد العاملين الجدد في مجال البيع والتسويق، جاءت آراءه مختلفة عن باقي زملائه معبرًا عن سعادته في هذا اليوم، وأنه متفائل وغير مضغوط.

واختتم الحديث مع مصراوي محمد (البائع بأحد المحلات الرائدة في الأجهزة الكهربائية) قائلًا: "الناس معندهاش ثقافة أنها تتعامل مع الحاجة بأسلوب منظم، ومعتدل وبيخشوا يقلبوا في الحاجة بشكل يخوف ويطلعوا"، وعبر على مدى خوفه على تلك الأجهزة المعروضة في المحل لأنها حساسة للغاية ومن الممكن أن تتلف".

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.