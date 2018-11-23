بالصور - عرسان وشقيقتان ومدمنو تسوق يروون تجربتهم في الـ"Black Friday"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع توافد العديد من الأشخاص على أحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، حرص البعض على شراء كميات كبيرة من ماركات الملابس والأجهزة الكهربائية الأكثر استخدامًا، خاصة في هذا اليوم بسبب التخفيضات.

وعلى الرغم من التخفيضات الموجودة على جميع الاحتياجات والأغراض، إلا أن هناك بعض الآراء المختلفة حول تخفيضات "الجمعة السوداء".. وحرص "لايف ستايل مصراوي" على سماع الآراء المختلفة من قبل المتسوقين حول اليوم.

سحر عبد المحسن، (34 عامًا - تسكن بالتجمع الخامس)، وصفت اليوم بأنه طبيعي وتخفيضات الأسعار ليس بها فرق كبير، ولكن العروض مناسبة لشراء الأحذية الرياضية، والملابس الصيفية.

وقالت سحر ، إنها تحرص في هذا اليوم على شراء ما يناسبها وما تحتاج إليه في منزلها سواء في الأجهزة الكهربائية أو الملابس الشتوية، فاختارت القطع الشتوية كالجواكيت والاسكارفات وغيرها من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، لوضعهم في الخزانة لتستخدمهم في الأيام المقبلة.

أما محمد عبد السلام، (46 عامًا - من مصر الجديدة)، فهو يحب شراء الأجهزة الإلكترونية، إذ ينتظر كل عام الجمعة السوداء للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات، سواء السماعات أو عروض الموبيلات، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية.

ويرى محمد؛ أن مقارنة الجمعة السوداء بالعام الماضي متغير نظرًا للتغير الدائم والمستمر على الأسعار، ولكن عامة الأسعار مناسبة خاصة في عروض الموبايلات المتواجدة في كارفور، فتقريبًا تتواجد أنواع موبايلات مثل سامسونج وهاواي بأسعار مناسبة للغاية، حيث حرص على الشراء منها لأحد أفراد أسرته.

وعبرت سارة محسن، وشقيقتها عبير، عن إدمانهما للشراء في هذا اليوم الذي ينتظرانه كل عام، خاصة مستحضرات التجميل، ولكن أسعارها ما زالت مرتفعة وأضافوا خدعة تسويقية يمكنك فعلها رفقة شقيقتك أو مع مجموعة من أصدقائك توفيرًا للمال، وهى كل واحدة تشتري قطعتين من المكياج ويمكنك استبدالها مع بعضهن.

وعبر الثنائي أحمد طه، وبسمة أسامة، المقبلين على الزواج، أنهم متواجدين اليوم في المول باحثين على العروض المتعلقة بالمنزل، سواء الأثاث والمفروشات، ومستخدمات المطبخ، لشراء ما ينقصهم. وعلقا على الأسعار أنها ما زالت مرتفعة، ولكن هناك عروض مناسبة على الأجهزة الكهربائية في كارفور، وبالفعل اشتروا الثلاجة والغسالة.

وتطلق المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، الملابس، الأزياء، مستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.