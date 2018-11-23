كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:23 مساءً - رحمه حسن تعلق علي إحتضان أحد الأشخاص لها :صديقي من فتره ..صور

نشرت الفنانة الشابة رحمة حسن، صورة لها، بصحبة أحد الأشخاص الذي رافقها خلال حفل الافتتاح بمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رحمة وهي تحتضنه خلال الصور، معلقة: "شكرًا لك.. فأنت أفضل صديق لي منذ فترة طويلة".

ولفتت رحمة الأنظار حولها بتواجدها معه خلال الحفل، فعلق البعض على إنه خطيبها أو تربطهما علاقة حب، إلا أنها نفت الخبر بهذا التعليق.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، مساء الثلاثاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث، بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

