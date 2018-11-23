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سيناء : هكذا أصبحت قرية الروضة بعد عام من الهجوم الإرهابي

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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:23 مساءً - سيناء : هكذا أصبحت قرية الروضة بعد عام من الهجوم الإرهابي


سيناء : هكذا أصبحت قرية الروضة بعد عام من الهجوم الإرهابي

مر عام على هجوم مسجد الروضة، أو هجوم بئر العبد في شمال سيناء بمصر، وهو هجوم إرهابي مسلح استهدف مسجدا يقع بقرية الروضة التي تبعد عن مدينة العريش 50 كم.

وأسفر الاعتداء الإرهابي عن سقوط 305 قتلى و128 مصابا، وكان أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر.

وتوجه اليوم الجمعة في الذكرى الأولى للحادث وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، لافتتاح عشرات المشاريع الخدمية والتنموية عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشهد الوزير المصري خلال زيارته تسليم 135 منزلا تم تجهيزها على حساب الأوقاف، حيث قالت الوزارة إن الزيارة والافتتاحات تأتي في إطار دورها في خدمة المجتمع.

من جانبها، قامت شركة “حديد المصريين” المصرية بإعادة إعمار قرية الروضة، حيث سلمت 54 منزلا و24 مشروعا تنمويا، وسلّمت أعدادا من الأغنام والماعز لخمسين أسرة في القرية المنكوبة.

كما قدم رجل الأعمال حسن راتب عددا كبيرا من التبرعات المالية والعينية ..

يذكر أن الحادث وقع يوم الجمعة الموافق للـ24 من نوفمبر 2017 أثناء أداء 400 مصل صلاة الجمعة، حيث انفجرت في البداية عبوتان ناسفتان داخل المسجد، ثم استهدفت المجموعة المهاجمة بعد ذلك المصلين الناجين في الانفجار بقذائف صاروخية من نوع آر بي جي.

وعندما فر باقي المصلين خارج المسجد قام الإرهابيون باستهدافهم مجددا لكن هذه المرة باستعمال الرشاشات والبنادق الآلية من أعيرة مختلفة.


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