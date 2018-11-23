كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:23 مساءً - شاهد.. أحمد السعدني يهنىء صديقه نجم مسرح مصر يعقيقه إبنته



حرص الفنان أحمد السعدني علي تهنئة صديقه نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، بعقيقة مولودته "ليلي". ونشر "السعدني" صورة له مع "توتا" من حفل العقيقة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا:" أنا بابا يلا ألف مبروك يا أبو ليلي". يُذكر أن الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" رزق بطفلته الأولى من زوجته "آية"، والتي اختار لها اسم "ليلى" في سبتمبر الماضي





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