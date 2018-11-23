كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:23 مساءً - "رامي عياش" يفوز بجائزه أفضل مطرب عربي في الشرق الأوسط
حصل المطرب رامي عياش على جائزة "أفضل مطرب عربي في الشرق الأوسط"، ضمن الجائزة العالمية
"BAMA" التي تضم أهم النجوم من مختلف عواصم العالم، وذلك من خلال تصويت الجمهور الذي استمر لأشهر طويلة قبل إعلان النتيجة منذ ساعات قليلة.
وتنافس رامي عياش حتى اللحظات الأخيرة مع عدة نجوم عرب ولبنانيين قبل حسم النتيجة النهائية لصالحه.
ويعيش "عياش" حاله من النشاط الفني، حيث من المقرر أن يحيى عددًا كبيرًا من الحفلات داخل مصر وخارجها خلال الفترة المقبلة.
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