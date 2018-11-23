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صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بأنفاق قناة السويس والعاصمة الادارية

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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:23 مساءً - صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بأنفاق قناة السويس والعاصمة الادارية


صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بأنفاق قناة السويس والعاصمة الادارية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة.

كما شملت جولة الرئيس تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعداداً للبدء في تشغيلها الفعلي.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال جولته بحجم الإنجاز الإنشائي الذي تم بمعدل زمني قياسي في مختلف المشروعات الجديدة، وكذا بالمجهود الضخم المبذول من قبل شركات المقاولات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة لتصبح تلك المشروعات إضافة جديدة لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً علي نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم في جذب الاستثمارات.


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