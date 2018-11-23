بالصور| شائعات بالارتباط طاردت ريهام حجاج.. زوج ياسمين عبدالعزيز "ليس الأول"

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أمس، في بيان رسمي، طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد زواج دام لـ 17 عامًا، وأنجبا خلاله ياسمين وسيف الدين.

وقال مصدر مقرب لـ"ياسمين"، في تصريحات سابقة لـ"هن" إن "حلاوة" تزوج سرا من الفنانة ريهام حجاج، وهو السبب الرئيسي لانفصال الأولى منه.

تلك الواقعة ليست الأولى في حياة ريهام حجاج، فقد طاردتها كثير من الشائعات بارتباطها بفنانين وأبناء فنانين في الوسط الفني، وفيما يلي أبرز العلاقات المزعومة لريهام حجاج:

- ريهام حجاج وأحمد سعدني

كان السعدني كثير الظهور على موقع "إنستجرام" منذ عام من الآن، ونشر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورا كثير تجمعه بالفنانة ريهام حجاج، ما أثار حولهم كثير من الجدل، بأنهما على علاقة عاطفية سرا ببعضهم البعض، وزادها قوة نبأ انفصال السعدني عن زوجته وأم أولاده.

وأكدت حينها مصادر مقربة من الطرفين، نية زواج قريبة بين السعدني وحجاج، وكانت ريهام كذلك تنشر كثير من الصور التي تجمعهما، حتى أنها كتبت على إحداها "رفيق الدرب"، ما أوحي بأن ما يجمعهما تعدى حدود الصداقة بالفعل، فقد كانت تلك العلاقة محل جدل طوال عام كامل.

لكن الأمر لم ينتهي فعلًا بالزواج، فقد لغي السعدني فجأة متابعته لريهام على موقع "إنستجرام"، وقامت هي كذلك بنفس الفعل، وحذف السعدني كل الصور التي جمعتهما من حسابه، لكنها كانت انتشرت بالفعل في كثير من المنصات، وأظهرت القرب الشديد بينهما.

- ريهام حجاج وعادل مجدي كامل

صورة جمعتها بعادل نجل الفنان مجدي كامل، ومها أحمد، وكانت ريهام تحتضن الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، وعلق الجمهور عليها مؤكدًا أن ثمة علاقة عاطفية تجمعهما، لكن خرج الفنان مجدي كامل سريعًا في تصريح له، ونفى ما يتردد من أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تجمع ريهام حجاج أو منة عرفة بنجله، مؤكدًا أنه شاب ترعرع في أسرة فنية ومن الطبيعي أن يكون له أصدقاء من الوسط الفني، وأن ريهام حجاج مجرد صديقة مقربة من الأسرة.

- ريهام حجاج ومحمد حلاوة

آخر الشائعات التي تطال ريهام حجاج حاليًا، هو نبأ زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أشارت مصادر مقربة منها لـ"هن"، إلى أن "حلاوة" تزوج سرًا من حجاج، خاصة وأن المسلسل الجديد الذي تشارك فيه بطولة مطلقة "كارمن" شارك حلاوة في إنتاجه، وأعلنت ياسمين في بيان صحفي، أمس، طلاقها رسميا من محمد حلاوة ما أزاد تلك الشائعات قوة.

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