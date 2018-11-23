ياسمين عبدالعزيز تحذف "صورتها الوحيدة" مع زوجها السابق

حذفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة الوحيدة التي تجمعها بطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصورة التي حذفها، احتضان "حلاوة" لياسمين وتقبيله لها في مكان عام، والتي نشرتها في شهر أغسطس الماضي، خلال قضاء فترة الإجازة الصيفية.

ويأتي ذلك التصرف عقب إعلان ياسمين عبد العزيز، طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، مساء أمس- حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وقالت ياسمين، إنها انفصلت عن زوجها بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لها، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت وبشدة، الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر لـ"هن": "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل كارمن، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وتزوجت ياسمين من الأخير عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة اخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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