بالفيديو| لأول مرة.. إدوارد يغني "هوتيل كاليفورنيا" مع ابنته ماريا

نشر الفنان أدوارد، مقطع فيديو جديد، يجمعه بنجلته ماريا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أدوارد بجانب ابنته، أثناء غنائهما "هوتيل كاليفورنيا" لفريق Eagles الأمريكي، ضمن فقرات برنامجه "القاهرة اليوم"، المذاع مساء أمس على قناة "أوربت".

وأطلت ماريا بأزياء "كاجوال" تتنوع بين اللوني الأحمر والأزرق، فيما ظهر والدها بإطلالة "رسمية"، مرتديًا بدلة فاتحة اللون.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع غناء "الأب وابنته"، حيث حصد مقطع الفيديو على آلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، المشيدة بموهبة ماريا.

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