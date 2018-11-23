زفافكِ في 2019؟.. شاهدي التصاميم الفريدة لفساتين "نيدل آند ثريد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان ولا يزال عام 2018 حافلًا بعروض الأزياء المميزة التي أثارت الانتباه لتصميماتها الفريدة وما تخللها من تنوّع ثقافي، ولكن لم يقتصر الأمر على الأزياء فقط، حيث شهدنا تصميمات رائعة وخلابة في موسم موضة فساتين الأعراس، والذي كان حافلاً بتصاميم مميزة لفساتين الزفاف من توقيع أبرز الأسماء، مثل ريم عكرا وفيرا وانغ ونعيم خان بالإضافة إلى الكثيرين.

وبالإضافة إلى ما شهدناه من مجموعات مميزة لفساتين زفاف خريف وشتاء هذا العام، قدّم لنا العديد من المصممين والماركات العالمية تصميمات جذابة تناسب ذوق كل عروس في عام 2019، ومن بينهم ماركة "نيدل آند ثريد" الشهيرة.

وتتميّز ماركة "نيدل آند ثريد" بتصميماتها الرقيقة والأنيقة لفساتين الزفاف، ووفقًا لمجلة "برايدز"، كشفت الماركة مؤخرًا عن مجموعتها لفساتين زفاف ربيع وصيف 2019 والتي أطلقت عليها اسم "بريفيوس لاف" Previous Love.

ويعدُّ التل هو بطل المجموعة التي تتميز بتصاميم فساتين رقيقة ذات لمسة بوهيمية، كما يميزها التطريزات البراقة والتصميم الانسيابي غير المنفوش بشكل مبالغ فيه.

وبالإضافة إلى اللون الأبيض، تضمّنت المجموعة فساتين بألوان رقيقة مثل النيود والأومبري أو المدرج، كما ينضم إليها تصميم لافت باللون الأحمر، ومن بين اللمسات التي تميّزت بها المجموعة، الكشاكش البسيطة والطبقات وتنوع تصميم الأكمام، من الطويلة إلى الكولد شولدر والحمّالات الرفيعة.