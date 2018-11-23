نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، صورة لها منذ طفولتها بصحبة والدتها وإحدى شقيقتها. وعلقت هنا على الصورة قائلة: "أمي أغلى ما في الحياة إنتي.. ربنا يخليكي لينا". وحازت الصورة على تعليقات الكثيرين من المتابعين للفنانة هنا شيحة، حيث أبدوا إعجابهم بالصورة والتشابه بين ملامحهما: "بتشبههكم كتير"، "بحسها أنتي سبحان الله شكل بعض"، "أم القمرات". ​

كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تنشر صورة من طفولتها برفقة والدتها.. ومتابعون: "أم القمرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.