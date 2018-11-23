غدا أمطار رعدية.. 6 نصائح "بسيطة" لسلامتك

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي:

هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وفي ظل استمرار موجه عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم وغدًا السبت، باعتبارها ذروة الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، يقدم لكم "لايف ستايل مصراوي" 6 نصائح بسيطة لقيادة آمنة للسيارة أثناء سقوط الأمطار، وفقًا لإرشادات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

6- السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبًا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

وعند وجود أعطال أو حوادث يرجي الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

,بالإضافة إلى تلك النصائح هناك بعض النصائح العامة التي تساعد على صحتك وسلامتك خلال أيام السيول وذروة سقوط الأمطار وفقا لموقع "dailymedicalinfo"، وهي كالتالي:

1- تابع الطقس وهيئة الأرصاد الجوية في حالة هطول أمطار وتابع التغيرات المناخية ففي بعض المناطق قد تنبئ الأمطار الغزيرة بحدوث سيول.

2- أطفئ التيار الكهربي ومصادر الطاقة قبل الخروج من منزلك.

3- لا تمسك الأشياء الموجودة على الأرض. وانهِ طفلك عن الإمساك بسلك كهرباء.

4- ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل، والملابس القطنية غير الثقيلة ذات الكم الطويل وفتحة صدر ضيقة، وأخذ جاكت خفيف أو شال عند الخروج مساءً.

5- تناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c، والحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

6- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.