كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - تعرف علي موعد طرح ألبوم فريق مسار إجباري

قرر القائمون على تطبيق "انغامى" المتخصص في الموسيقى، أن يكون الاحتفال بمرور 6 سنوات على تأسيسه بشكل جديد ومختلف سواء من خلال نوعية الأعمال التى يقدمها وأيضا ألبومات سيتم طرحه من خلال التطبيق بشكل حصرى.

ويأتى ذلك قبل الطرح الرسمى فى الأسواق مثل ألبوم فريق "مسار اجبارى" والذى سيطرحه بداية من غد للجمهور.

كما صمم "انغامى" لوجو جديدا يتناسب مع الشكل الجديد للمنصة الرقمية الأولى فى المنطقة العربية، ويحمل شعار "الموسيقي حرية"، خاصة وأن "انغامى" يضم كافة الاشكال الموسيقية المختلفة والتى يحرص من خلالها على التنوع من أجل إرضاء كل الجمهور.