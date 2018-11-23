كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - المهندس محمد نافع : توقيع عقد أندرلخت البلجيكى مجهود يحسب لأعضاء مجلس إدارة نادى حدائق الأهرام

كتبت / نجلاء الراوي

شهد مساء امس الخميس نادى حدائق الاهرام حدثاً هاماً سوف يجعل نادى حدائق الأهرام منافساً لكبرى النوادى فى مصر ، حيث وقع المهندس محمد نافع رئيس مجلس الإدارة عقد بين نادى حدائق الأهرام ،و شركة سفينتين سبورت "اكاديمية اندرلخت البلجيكي" والتى يمثلها

،وذلك بعد ان تم ارساء المزايدة العلنية عليها .. و التي قامت ادارة النادي بالإعلان عنها مؤخرا ويمثلها عميد لاعبين العالم الكابتن احمد حسن الوكيل الرسمى فى منطقة الشرق الأوسط للأكاديمية

وقد اعرب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد إبراهيم نافع عن مدى سعادته بالتعاون مع الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم .. والإستفادة من خبراته من خلال أكاديمية أندر لخت البلجيكى ..

واشار أن الأكاديمية تعتبر مشروعاً عملاقاً للنادى ونقلة كبيرة للنادى فى المرحلة المقبلة ، كما أكد ان أعضاء مجلس الإدارة يصرون على الإرتقاء بالنادى من كافة الجوانب الرياضية والإجتماعية والإنشائية .. والعمل علي تحقيق ما يتمنه أعضاء الجمعية العمومية .. والذين يرون بأنفسهم مدى الجهد المبذول من اعضاء المجلس .. ويشهدون التغير والتطوير الذى تم خلال الفترة السابقة والمستمر .. وان المجلس لا يدخر الوقت والمجهود فى تحقيق ذلك ..

كما أعرب الكابتن أحمد حسن عن سعادته بإنشاء فرعاً جديداً لأكاديمية أندر لخت البلجيكى بنادى حدائق الأهرام ، وكما أثنى بمجهودات مجلس الإدارة نحو النادى والمجهود الكبير المبذول من مجلس ادارة النادى وحرص المجلس واهتمامه بالألعاب الرياضية ..من خلال تواجد عدد كبير من الملاعب الرياضية

وأقيمت الفاعليات بالنادى بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة رئيس المجلس المهندس / محمد ابراهيم نافع و السيد / مجدي كمال الدين .. نائب رئيس المجلس و السيد / هاني محمود فراج .. امين الصندوق ، و أعضاء مجلس الإدارة السيد / طارق محمد احمد زين - السيدة /نجلاء اسماعيل محمد - السيد / خالد عويس شعبان - السيد / احمد امام بسطاوي - السيد / احمد جمال احمد - السيد / ايمن جمال محمد ، و الكابتن أحمد حسن .. الوكيل الرسمى للأكاديمية فى منطقة الشرق الأوسط و أيضاً حضور عدد كبير من اللاعبيين والإعلاميين

تم توقيع المهندس محمد إبراهيم نافع.. رئيس مجلس إدارة نادى حدائق الأهرام على عقد مع شركة سفينتين سبورت " اكاديمية اندرلخت البلجيكى" الممثلة فى الكابتن أحمد حسن .

