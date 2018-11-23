كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - اقبال ضعيف على مشاهدة فيلم مامينج

شهد عرض فيلم مامينج المشارك في المسابقة الرسمية حضورا ضعيفا ضمن فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

تدرو أحداث الفيلم عن صراع الشيخوخة والخرف لدى مامنج حتى تتمكن من عيش حياتها مع ابنها الوحيد "فريدي"، ولكن كلما كافحت، ازدادت حالتها سوءًا، حتى أصبحت حرفيًا مسكونة بأشباح ماضيها، تصارع لطردهم بعيدًا عن منزلها وعن عقلها، في النهاية، تُجبر على اتخاذ قرار بين بقائها بقواها العقلية وبين الجنون طرح.

الفيلم طرح في دور العرض بالفلبين في 4 أغسطس الماضي، وشارك في مهرجان سينماليا للفيلم المستقل في الفلبين، وحصل كاتشب أوزيبيو على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم.