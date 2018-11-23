كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - شاهد.. ماذا قالت فيروز المرزوقي عن خلافها مع حليمة بولند

نفت الإعلامية والممثلة الإماراتية فيروز المرزوقي وجود أي خلافات مع زميلتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند على خلفية تصريحاتها منذ أكثر من عام بأن حليمة متزوجة، بينما أعلنت بولند منذ فترة خطوبتها.

وأكدت المرزوقي أن تصريحاتها وقتئذ لم تحمل أي إساءة لحليمة بدليل أنها لم تذكر تفاصيل الزواج أو اسم العريس، ولكنها صرحت بذلك للدفاع عن حليمة –على حد تعبيرها-.

وأعربت المرزوقي بحسب “إرم نيوز” ، خلال مشاركتها في حفل “المؤتمر الدولي للتميز والجودة”، عن سعادتها بحضور هذا المهرجان الكبير لتمثيل بلدها الإمارات، مشيدة بدور الإمارات وريادتها في العديد من المجالات الإعلامية والفنية.

وأشارت إلى أنها من معجبي الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ولكنها يجب أن تخفف من طريقة نقدها للآخرين وتقلل من حدة تصريحاتها، موضحة أنها تتقبل أي نقد من نضال، ولكن في حدود الأدب وعدم التجريح، محذرة إياها من أنها أيضًا تمتلك “لسانًا سليطًا”.