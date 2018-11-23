كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - عرض فيلم يوم الدين بمهرجان القاهرة

يعرض مساء اليوم، فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى بمسرح الهناجر فى حرم دار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج بانوراما السينما المصرية الجديدة على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين.

الفيلم حصد مؤخرا على جائزة التانيت الفضى، لأفضل فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، والذى أقيم بحضور سينمائى عربى وأفريقى عريض.

وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفي من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.

ويقرر بشاي أن ينطلق فى رحلة بقلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبى النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.