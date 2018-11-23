كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 03:51 مساءً - برعاية الرئيس السيسي - إنطلاق أول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" فى ديسمبر

يضم المعرض أكثر من 316 من العارضين المحليين والأجانب من 41 دولة حول العالم

وزارة الدفاع: "المعرض يوفر فرصة لطرح إسهامات الشركات المصرية في تعزيز الأنظمة الدفاعية حول العالم

للمرة الأولي في مصر وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة، يتم إطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018 في الفترة من 3 – 5 ديسمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة والذى تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربى ، ويعتبر هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال انظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية للتباحث بشكل معمق فى آخر التطورات التكنولوجية الصناعية وشئون التسليح العسكرى لمنطقة الشرق الأوسط .

حيث يضم المعرض المكون من 3 صالات عرض كبيرة فى مركز مصر للمعارض الدولية أكثر من 316 شركة عارضة الذين يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم ، هذا بالإضافة إلى أكبر مصنعى وموردى أحدث الأجهزة والأسلحة التى تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة كما يشمل المعرض أجنحة دولية تمثل 21 دولة من حول العالم ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 من كبار الزوار العسكريين والممثلين الصناعيين على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض ويقوم على رعاية المعرض 15 شركة عالمية ومحلية .

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الأقليمى والعالمى حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم ، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرى فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية والتى تعتبر جزء من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والإستقرار للدول"

فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد الإرهاب وتمثل مصر موقعاً ممتازاً لإنشاء معرض إيديكس 2018 الذى يعرض أحدث التطورات العالمية لأنظمة التسليح الجوى والبرى والبحرى، كما يوفر المعرض فرصة هامة لطرح إسهامات الشركات المصرية في تعزيز الإنتاج لسلاسل الأسلحة والأنظمة الدفاعية حول العالم ، مما يقوى مكانة مصر بين الدول العالمية الرائدة فى مجال التسليح والصناعات العسكرية والدفاعية "