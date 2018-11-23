بالصور| عبير صبري تقارن بين إطلالتها بـ"القاهرة السينمائي" والتصميم الأصلي للفستان

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها تقارن فيها بين إطلالتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والتصميم الأصلي للفستان، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه دون أكمام، ومزين بـ"خرز" يحمل الألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق والأسود، فضلا على أنه مبطن بقماش فاتح اللون.

وتختلف إطلالة الفنانة المصرية عن التصميم الأصلي، المبطن بقماش أسود وقصير، عكس فستان عبير ذو الباطنة الفاتحة والطويلة.

وانطلقت فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء الماضي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات المستمرة على مدار 9 أيام.

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