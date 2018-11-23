بالصور| دينا الشربيني ضيفة "صاحبة السعادة".. ومتابعون: "أساليها عن عمرو دياب"

نشرت الإعلامية ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة" إسعاد يونس، مجموعة جديدة لها بصحبة الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت إسعاد، على الصور الثلاث التي تجمعها بدينا من داخل أستديو "صاحبة السعادة"، قائلة: "هذه الحلقة القادمة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إعلان إسعاد يونس ضيفة الحلقة المقبلة، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "خليها تقنع الهضبة يظهر معاكي في البرنامج"، و"ياريت تتكلم بكل ثقة ووضوح عن علاقتها بعمرو دياب"، و"إسعاد يونس ملكة الإنفرادات"، و"هتعلن أنها متجوز الهضبة ولا لسه مكسوفة تعترف". وظهر الشربيني بإطلالة سوداء، مزينة بورود صغيرة الحجم "3 دي"، فيما ارتدت "صاحبة السعادة" أزياء ذات ألوان متعددة. ​

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