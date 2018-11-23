بالفيديو| "دولتشي اند جابانا" تعتذر للشعب الصيني بسبب العنصرية

قدمت شركة "دولتشي أند جابانا" الإيطالية، اعتذارا عبر مصمميها الإيطاليين دومينيكو دولس وستيفانو جابانا باللغة الصينية للحكومة الصين وشعبها، بعد اتهام الشركة بالتمييز الجنسي والعنصري تجاه الشعب الصيني.

جاء ذلك بعد ضجة كبيرة أثارها إعلان تجاري للشركة في مدينة شانجهاي الصينية، من خلال عرض لقطات مسيئة للشعب الصيني توحي بالعنصرية، ما أدى ذلك إلى تعليق الإعلان في الصين.

وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قام المصممان الإيطاليان الشهيران بالتوجه إلى الشعب الصيني وطلبا منهم أن يسامحوهما على الخطأ غير المقصود، وجاء في المقطع الاعتذار باللغة الصينية، وقال دولتشي: "إن الزيارات المتعددة للصين جعلتنا مغرمين بالثقافة الصينية، وبالطبع لدينا الكثير لنتعلمه، ولذلك نريد الاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبناها".

وأضاف ستيفانو كابانا، قائلا: "لن ننسى أبدا ما بدر منا تجاه الصينيين ونحن بناء على هذه التجربة تعلمنا الدرس ونأمل ألا يحصل هذا مجددا. كما أننا سنبذل قصارى جهدنا لفهم العادات والتقاليد الصينية والثقافة عموما.. أطلب المسامحة منكم فردا فردا.. أعتذر منكم".

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