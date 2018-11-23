بلقيس عن تشبيهها بنجمة بوليوود: هي أجمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنانة اليمنية بلقيس فتحي تعلم أنها تشبه نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون.

فعندما أَلمح أحد متابعي بلقيس إلى أنها تشبه ممثلة هندية، قائلًا عبر موقع "تويتر": "تشبه لممثلة هندية نسيت اسمها"، فأجابته بلقيس سريعًا: "ديبيكا بادكون؟"، مضيفةً: "رغم أنها أجمل بوجهة نظري".

ديبيكا بادكون هي ممثلة هندية وعارضة أزياء شهيرة سابقة، وتعتبرُ من أشهر عارضات الأزياء اللواتي أصبحن ممثلات.

واليوم أصبحت ديبيكا من ممثلات الصف الأول في بوليود، وهي أوّل ممثلة هندية تدخل قائمة فوربس العالمية.

ويبدو أن أشباه بلقيس كُثر، حيث شاركت متابعيها قبل نحو أسبوع بمقطع فيديو لفتاة سودانية تشبهها، وعلّقت على الفيديو: "الشبيهة تضرب من جديد.. تشبهني ولا لا؟ بس الأغنية حتاكل منك حتة.. هذي وحدة من أكثر الفانز اللي حافظين كل أغنياتي وما تفوت لي حفل إلا هي بالصف الأمامي.. والشبه كبير.. #شوف_لي_حل".