ناهد السباعي: السخرية من فساتيني لا تُزعجني.. وأمارس الرياضة للتخلّص من "الغِل"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة المصرية ناهد السباعي أنها لا تنزعج من السخرية من إطلالاتها أو فساتينها في المهرجانات، بل على العكس، تشعر أن هناك أمرًا غريبًا عندما لا تتعرّض لانتقاداتٍ وتشكُّ أن إطلالتها كانت سيئةً بالفعل.

وقالت ناهد في مقابلة تلفزيونية إنها تعشق الرياضة والاهتمام بصحتها، وتشعر بالتعب عندما تتوقّف عن ممارستها، موضحةً أنها لا تهتم بالرياضة من أجل فقدان الوزن فقط، ولكن لاكتساب المرونة.

وأضافت: "أنا ألعب رياضة حتى أخس وأفش غلي وأرقص وأنبسط"، لافتةً إلى أن الرياضة التي تُمارسها تزيد من قوة عضلات اليدين والقدمين.

وأشارت السباعي إلى أنها تحرص على الاستعانة برأي والدتها في كل الأعمال التي تُعرض عليها، وأنها لا تُجيد التمثيل رغم حصولها على العديد من الجوائز، كما أنها لا تحب مشاهدة أعمالها.

وأضافت أنها تتردّد جدًا عند الموافقة على أيّ عمل، ولا توافق على المشاركة بأي عمل إلا من خلال دفع ودعم والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.