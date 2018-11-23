هَنا شيحة تكشف عن مدى التشابه بين شقيقتها حلا ووالدتها.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة المصرية هنا شيحة، صورةً جديدةً من أيام الطفولة مع شقيقتها حلا ووالدتها، أبهرت متابعيها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام". ونشرت هَنا الصورة التي أظهرت مدى الشبه بين والدتها وشقيقتها حلا، الأمر الذي أصاب الجمهور بالدهشة. وانهالت التعليقات على الصورة فور نشرها، فقالت إحدى المتابعات: "مامتك شبه حلا خالص وأكيد إنتي الصغيرة صح جميلة ماشاءالله". وتابعت أخرى: "تشبهوا لها كتير بالذات.. ربنا يخليهالك"، وتعليق ثالث يقول: "مامتك شبه حلا أوييييي". يُذكر أن الفنانة هنا شيحة تزوّجت من الفنان أحمد فلوكس، الشهر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما منذ لقائهما في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

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