بالصور- زحام على تخفيضات الـ"black friday" بالتجمع الخامس.. وهؤلاء الأعلى والأقل تخفيضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
مع الساعات الأولى لعروض "الجمعة السوداء" المنتظرة في كل عام، توافدت أعداد كبيرة من الراغبين في التسوق بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس... ويرصد لكم "لايف ستايل مصراوي" بعض التخفيضات من الماركات العالمية في التقرير التالي:
Zara:
يتواجد على معظم القطع الشتوية المكونة من البلوفرات والجواكيت الفرو والإسكارف، تخفيض يبدأ من ٣٠-٤٠ ٪، أما على الأحذية والحقائب وصل إلى 50%.
Bershka
تصل التخفيضات فيه إلى ٥٠٪ على الملابس الشتوية، مع تواجد بعض القطع الصيفية للراغبين في شرائها لموسم الصيف.
Victoria secret
الشهير بالملابس الداخلية والنوم، يبدأ التخفيضات من ٤٠٪ على كافة المعروضات عدا البرفان وكريمات الجسم.
Bath&body works
المتخصص في بيع منتجات العناية بالجسم والبشرة، تبدأ التخفيضات فيه من خلال شراء قطعتين والحصول على الثالثة مجاناً.
Mazaya
للراغبين في شراء مستحضرات التجميل والبرفانات من الماركات الشهيرة، تبدأ التخفيضات فيه من ٢٥٪ على كافة ماركات المكياج والعطور.
Charles& Keith
تصل التخفيضات فيه إلى ٤٠٪ على الحقائب والأحذية، ولكن ليس على جميع القطع المعروضة.
Guess
أما عن الماركة العالمية guess، فستستمر التخفيضات فيها لمدة ثلاثة أيام لتبدأ من ٣٠-٧٠٪ على الحقائب والأحذية والساعات.
Pull& bear
يتواجد فيه تخفيضات على القطع الشتوية للجنسين تصل إلى ٥٠٪ إضافة إلى الحقائب والأحذية والإكسسوارات.
Stradivarius
تبدأ التخفيضات فيه من ٢٠٪ على الإكسسوارات، و٥٠٪ على الملابس الشتوية، و٣٥٪ على الحقائب والأحذية.
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