بالصور - للفتيات.. اعرفي خصومات المكياج والعطور في الـ"black friday": تصل لـ50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ينتظر الكثيرون الـ"Black Friday"، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية في كل عام من هذا اليوم.. وفي جولة لـ"لايف ستايل مصراوي" بأحد أكبر المولات بمدينة نصر، رصد أبرز العلامات التجارية ومحلات مستحضرات التجميل والعطور التي تقدم خصومات تصل إلى 50%:

1-Mazaya

قدَّم خصومات على جميع أنواع المكياج والعطور بنسبة وصلت إلى 50٪، ومن المقرر أن تستمر تلك العروض حتى يوم 24 نوفمبر.

2-وجوه

حرصت على تقديم نفس نسبة تخفيضات "مزايا" في "البلاك فرايداي" على منتجاتها، والتي وصلت إلى 50٪ ، ويستمر العرض حتى مساء غدٍ السبت.

3-سمير وليم

قدَّم خصومات على مستحضرات التجميل والعطور تراوحت بين 30% و40%، والعروض مستمرة حتى نهاية الشهر 30 نوفمبر.

وتطلق المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، الملابس، الأزياء، مستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.