زحام بمول سيتي ستارز في الـ"Black Friday".. ومواطنون: "بنستغل الفرصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

شهد أحد أكبر المولات التجارية بمدينة نصر، حالة من الإقبال المتزايد من قبل المواطنين لا سيما فئة الشباب، عقب انتهاء صلاة الجمعة؛ للاستفادة من عروض وتخفيضات "البلاك فرايداي" التي وصلت إلى 90٪ على بعض المنتجات.

والملفت للنظر التوافد المتزايد من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على محلات الملابس والأجهزة الإلكترونية، ما تسبب حاله من الازدحام والتكدس.

ويواصل المتسوقون، عملية الشراء والتجول وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن المول، أمام المحلات لتجنب افتعال أي تجاوزات أو مشاجرات من المتوقع حدوثها.

سعيد الصاوي أحد المشترين قال لـ"مصراوي": "كنت حريص جدًا إني آجي النهاردة، واشتري جاكت بجودة كويسة وبسعر كويس، خاصة أن أسعار ملابس الشتاء الموسم دا بقت مش في متناول الطبقة المرفهة، وارتفعت بشكل صعب".

أما مي محمد، التي كانت تقف أمام أحد محال الموبايلات تتفحص الأسعار في صمت: "استغليت فرصة البلاك فراي داي علشان اشتري موبيل جديد، لكن نسبة التخفيضات مش كبيرة زي متخيلت"، تحكي "مي" لـ"مصراوي".

وتطلق المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، الملابس، الأزياء، مستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.