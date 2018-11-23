بالصور - اعرف عروض الملابس والأحذية في الـ"black friday".. تخفيضات بالجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

ينتظر الكثيرون تخفيضات الـ"بلاك فرايدي"، أو كما تسمى في الدول العربية "الجمعة البيضاء"، حيث تقدم فيه مختلف المحلات التجارية والأسواق من كل عام أكبر نسبة من التخفيضات.. ويقدم لكم "لايف ستايل مصراوي" أبرز العلامات والخصومات بالمحال والعلامات التجارية الكبرى الخاصة بالملابس، وفي ذلك في السطور التالية:

1- RAVIN

يقدم المتجر الخاص ببيع الملابس الرجالي والحريمي عروضًا عديدة وتخفيضات إضافية وصلت إلى 25%.

2-zara

يقدم متجر الملابس الشهير خصمًا على الملابس الرجالي والحريمي بجانب الأطفالي يصل في بعض العروض إلى 50٪ منذ صباح اليوم، تمامًا كما فعلوا العام الماضي.

3- TOWN TEAM

فاجأ متجر الملابس TOWN TEAM زبائنه بتقديم تخفيض يصل إلى 40%، مع إمكانية الاستفادة من عرض "اشتري قطعتين واحصل على قطعتين أخريين مجاناً"، والعرض شامل جميع الموديلات الرجالي والأطفالي.

4-OR

بدأت محال OR بعرض خصومات الجمعة السوداء بنسبة 20٪ على جميع المنتجات منذ أمس حتى السبت المٌقبل.

5-H&M

أما في H&M فيمكنكم الشراء والفوز بخصم يصل إلى %70 على بعض الموديلات، ومن المقرر أن يستمر العرض حتى 28 نوفمبر المقبل.

6- Veromoda

يمكنك الاستمتاع بعروض وتخفيضات متجر الملابس Veromoda والذي قد تصل نسبة الخصم فيه إلى 50% على بعض المشتريات.

7- Bershka

عروض وخصومات البلاك فرايداي من متجر Bershka تصل نسبة الخصم إلى 50% على جميع الملابس، والعرض سارٍ لمدة يوم فقط.

8- DeFacto

قدم متجر DeFacto عرضًا بمناسبة الـWhite Friday وهو أن تشتري قطعتين وسوف تحصل على الـثالثة هدية أو مجانًا، والعرض سارٍ حتى يوم الأحد 25 نوفمبر.

9- TERRANOVA

يقدم متجر TERRANOVA خصومات تصل إلى 50% على جميع المشتريات في البلاك فراي داي.

10- Payless

يقدم متجر Payless عرضًا من الخصومات بنسبة 40%، على جميع الأحذية، والتي تشمل الأحذية الشتوية كالبوت الطويل والجلد والـ safety shoes