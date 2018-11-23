بالصور- في الساعات الأولى لـ"Black Friday".. نزلت الأمطار وغاب المشترون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بسمة مشالي ومعتز حسن ورشا نبيل:

بدأ، صباح اليوم الجمعة، توافد الأشخاص على مول كارفور المعادي في أولى ساعات الـ"Black Friday"، ولكن بأعداد قليلة.

وجاء الإقبال منذ بداية اليوم على محال الملابس، ثم الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة بالتوالي من حيث الأعداد، وأرجع أحد مسؤولي المبيعات بإحدى الشركات الكبرى انخفاض الأعداد إلى هطول الأمطار صباحًا، لافتًا غلى أن الإقبال ربما يتحسن مع انتهاء صلاة الجمعة.

ولم يكن الحال في مول سيتي ستارز بعيدًا عما حدث في كارفور المعادي، ففي الساعات الأولى لم يحضر إلا عدد قليل على أحد أكبر المولات التجارية بمدينة نصر، وكذلك الحال بالنسبة لمول سيتي سنتر. أما في مول كايروفيستيفال بالتجمع الخامس حتى الساعة 12 ظهرًا كان الإقبال ضعيفًا من المواطنين.

وفي مدينة السادس من أكتوبر، كانت الأمطار قد نزلت بغزارة وتسببت في قلة الإقبال نوعًا ما، إلا أن عددًا من المواطنين اصطفوا أمام بوابات مول العرب منذ الساعات الأولى للفوز بعروض البلاك فراي داي.

وأرجع عدد من المواطنين ومسؤولي المبيعات الانخفاض في الإقبال إلى سقوط الأمطار، وأن كثيرين يفضلون النزول بعد صلاة الجمعة مباشرة.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضات وخصومات كبرى على بضائعهم.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday" إلى أزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، وأدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضات كبرى في مثل هذا اليوم.