كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - لقطات مذهلة لضابط مرور يدفع حافلة مدرسية بمفرده على الطريق



قرر ضابط مرور دفع حافلة مدرسية تعطلت على الطريق بمفرده في مدينة دونغقوان بجنوب الصين. نشرت قناة "CGTN" مقطع فيديو عبر يوتيوب يُظهر محاولة ضابط المرور وهو يدفع الحافلة بمفرده للتخفيف من الحركة المرورية. تم تسجيل اللقطات من قبل أحد المارة ونشرها عبر الإنترنت، حيث أشاد المستخدمون بتصرف الضابط.

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