كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - مميش: إنهاء التسويات مع المستثمرين الجادين بمنطقة شرق بورسعيد



أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضي قدمًا في إعلاء المصلحة العليا للدولة وبما يحقق أهداف التنمية والتطوير في أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث قامت الهيئة بالتفاوض المستمر مع المستثمرين ومد يد العون لهم في سبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين، وخلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتًا إلى حجم التسويات والاستثمارات التي تم جذبها للمنطقة، وهي رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني والمستثمر معا، بما يعمل على الوصول للنتائج المرجوة للدولة.

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